QR-код вместо пенсионного и пособия цифровыми рублями: гид по новым законам в октябре

С нашей стороны мы уже наблюдаем интерес со стороны татарстанских предпринимателей к этой возможности. Особенно актуальна она может стать для компаний, испытывающих временные кассовые разрывы или сезонные колебания выручки. Мы уверены, что мерами воспользуются не только те, кто столкнулся с трудностями, но и те, кто хочет стратегически высвободить ресурсы для инвестиционных или операционных нужд.