QR-код вместо пенсионного и пособия цифровыми рублями: гид по новым законам в октябре

Пособия и пенсии начнут выдавать цифровыми рублями.
С 1 октября в России начнется переход на цифровой рубль. Сначала его будут использовать для выплаты федеральных пособий. Получатели смогут сами выбрать удобный вариант: сохранить получение выплат в привычных рублях (никаких действий предпринимать для этого не нужно) или открыть цифровой кошелек — для этого потребуется подать заявление в банк.
Для граждан цифровой рубль полностью равнозначен обычному. Он будет храниться на счете в Банке России, а управлять им можно через мобильное приложение своего банка — там появится новый кошелек.
С 2026 года планируется перевести на цифровой рубль все федеральные выплаты, включая зарплаты бюджетников и пенсии.
Пенсионеры смогут подтверждать льготный статус по QR-коду.
С 1 октября 2025 года у пенсионеров появится возможность подтвердить свой статус при помощи QR-кода. Такой цифровой код будет доступен в личном кабинете на портале госуслуг и станет официальным подтверждением факта назначения пенсии.
Нововведение упростит процедуру предоставления льгот и других мер социальной поддержки, где требуется подтверждение пенсионного статуса.
Российские пенсионеры смогут продолжать пользоваться обычными пенсионными удостоверениями, как и другими бумажными документами, и после появления со следующего месяца электронных свидетельств, пояснил ТАСС председатель Комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Кредитные каникулы для самозанятых и МСП.
С 1 октября начинает действовать закон, который дает право самозанятым и бизнесу брать кредитные каникулы. Отсрочку можно оформить сроком до полугода раз в пять лет. Проценты во время кредитных каникул начисляются по договорной ставке, но банк может их снизить по заявлению заемщика.
Под условия попадают договоры, заключенные после 1 марта 2024 года. Лимиты по суммам кредита: самозанятые — до 10 млн рублей, микропредприятия — до 60 млн рублей, малые компании — до 400 млн рублей, средние компании — до 1 млрд рублей.
Чтобы получить кредитные каникулы, бизнес не должен находиться в процессе банкротства, ликвидации или реорганизации, а в течение последних 5 лет каникулы не должны были использоваться.
При этом не ограничивается право банков предоставлять субъектам МСП реструктуризацию и каникулы по собственным программам.
Президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан Ильяс Нуриев так оценил нововведение для «Татар-информа»:
Это действительно своевременная и потенциально полезная мера поддержки, особенно в условиях нестабильной макроэкономической ситуации и сохраняющегося давления на бизнес со стороны внешнеэкономических факторов. Важно, что каникулы можно получить по каждому кредитному договору отдельно, а не только по одному кредиту, что делает инструмент гибким и более доступным. Предусмотренные лимиты также выглядят разумно.
С нашей стороны мы уже наблюдаем интерес со стороны татарстанских предпринимателей к этой возможности. Особенно актуальна она может стать для компаний, испытывающих временные кассовые разрывы или сезонные колебания выручки. Мы уверены, что мерами воспользуются не только те, кто столкнулся с трудностями, но и те, кто хочет стратегически высвободить ресурсы для инвестиционных или операционных нужд.
Банки добавят в приложения инструменты для борьбы с мошенниками.
С 1 октября 2025 года крупные банки обязаны внедрить в мобильные приложения функции для оперативного сообщения о мошеннических переводах. Пострадавшие смогут получать электронные справки о сомнительных операциях для обращения в полицию, что значительно упростит взаимодействие с правоохранительными органами.
Клиенты через мобильное приложение смогут также подтвердить банку, что операции, по которым поступил запрос от регулятора, были совершены под влиянием мошенников. Эта функция особенно важна, когда граждане сразу обращаются в полицию, а сотрудники правоохранительных органов запрашивают сведения через Банк России.
Еще с октября все банки обязаны принимать обращения от граждан, которые через банкоматы перевели наличные на счета злоумышленников с использованием токенизированных (цифровых) карт. При этом не имеет значения, являются ли пострадавшие клиентами конкретного банка.
Налоговые преференции.
С 1 октября 2025 года в России вступают в силу несколько налоговых послаблений.
Для предприятий общественного питания с 1 октября 2025 года увеличен порог дохода для освобождения от НДС — до 3 млрд рублей в год вместо прежних 2 млрд. Это касается ресторанов, кафе, баров, столовых и кейтеринга.
Производители беспилотников смогут пользоваться нулевой ставкой НДС до конца 2027 года. Льгота распространяется на дроны массой от 0,15 до 30 кг, а также на двигатели и комплектующие для их производства и ремонта.
Продление льготной ставки НДС также коснется гостиниц: нулевая ставка на услуги временного размещения будет действовать до 31 декабря 2030 года. Для новых объектов туристической инфраструктуры, введенных после 1 января 2022 года и включенных в соответствующий реестр, нулевая ставка сохраняется в течение 20 кварталов с момента ввода в эксплуатацию.
Региональные МФО смогут выдавать ипотеку.
С 22 октября 2025 года региональные государственные микрофинансовые организации получат право предоставлять гражданам ипотечные кредиты. Их деятельность будет контролироваться Центробанком РФ.
Право на выдачу ипотеки будет предоставлено только тем МФО, которые учреждены региональными властями и полностью контролируются ими. Каждый субъект Российской Федерации сможет создать лишь одну такую компанию.
Такие займы будут выдаваться исключительно в рамках госпрограмм типа «Семейная ипотека», «Ипотека для IT-специалистов», «Дальневосточная ипотека», «Арктическая ипотека».
Страховку по безотзывным вкладам сроком от трех лет увеличат до 2,8 млн рублей.
С 30 октября 2025 года вступает в силу закон, увеличивающий лимит страхового возмещения по безотзывным рублевым вкладам физических лиц, открытым на срок более трех лет. Теперь максимальная сумма компенсации составит 2,8 млн рублей, что вдвое превышает текущий лимит в 1,4 млн рублей.
В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) надеются, что более высокие лимиты страхового возмещения станут для россиян стимулом вкладывать средства в долгосрочные инструменты.