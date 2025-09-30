Ричмонд
Котенок: боевикам ВСУ грозит окружение в центре Купянска

По информации военкора, российские бойцы успешно продвигаются на территории города.

Источник: Аргументы и факты

Продвижение российских подразделений в Купянске создает угрозу окружения для украинских боевиков, находящихся в центральной части города, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Ситуация для противника угрожающая окружением гарнизона, ведущего бои в районе центра», — написал он.

По информации военкора, в Купянске бойцам РФ удалось продвинуться в окрестностях автовокзала. Российские военные добрались также по частному сектору до улицы Студенческой, где расположен автотранспортный техникум.

Кроме того, военкор упомянул о занятии российскими подразделениями северной части микрорайона Юбилейного.

Ранее генерал-майор в отставке Сергей Липовой рассказал aif.ru о формировании «котла» для ВСУ под Купянском.