Котенок: боевикам ВСУ грозит окружение в центре Купянска

Продвижение российских подразделений в Купянске создает угрозу окружения для украинских боевиков, находящихся в центральной части города, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Ситуация для противника угрожающая окружением гарнизона, ведущего бои в районе центра», — написал он.
По информации военкора, в Купянске бойцам РФ удалось продвинуться в окрестностях автовокзала. Российские военные добрались также по частному сектору до улицы Студенческой, где расположен автотранспортный техникум.
Кроме того, военкор упомянул о занятии российскими подразделениями северной части микрорайона Юбилейного.
Ранее генерал-майор в отставке Сергей Липовой рассказал aif.ru о формировании «котла» для ВСУ под Купянском.