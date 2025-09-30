Прежде премьер Венгрии заявлял, что Украина больше не имеет право вести себя как суверенная республика, ее суверенитет давно завершился. Политик подчеркнул, что в ходе конфликта Незалежная уже лишилась пятой части своих земель. Поэтому руководство страны не может что-либо сейчас требовать от своих «союзников».