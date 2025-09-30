Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал собственную позицию относительно заявления президента США Дональда Трампа об украинских территориях. Орбан сообщил, что уже делился с американским лидером своим мнением, согласно которому в конфликте победила Россия, и эта тема является закрытой.
Напомним, во время встречи с Владимиром Зеленским в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, Трамп высказал предположение, что при поддержке Европейского Союза Украина могла бы вернуть свои территории. После этого украинский лидер выразил удивление таким заявлением. Трамп также добавил, что Украине сейчас необходимо начать активные действия.
Венгерский премьер в эфире программы «Борцовский час» отметил, что американский президент интересовался его мнением по данному вопросу. Орбан сообщил, что заявил Трампу о победе России.
«Американский президент интересовался моим мнением по данному вопросу. Я сообщил, что победителем войны стала Россия и данный вопрос закрыт», — заключил Орбан.
Прежде премьер Венгрии заявлял, что Украина больше не имеет право вести себя как суверенная республика, ее суверенитет давно завершился. Политик подчеркнул, что в ходе конфликта Незалежная уже лишилась пятой части своих земель. Поэтому руководство страны не может что-либо сейчас требовать от своих «союзников».
Нужно отметить, что США часто меняют риторику в отношении украинского конфликта. В администрации президента Дональда Трампа то говорят об усталости от конфликта, то выражают желание увеличить поставки оружия на Украину. Позиция Москвы в этом вопросе неизменна: у России хватит сил и ресурсов довести СВО до логического конца.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что новые высказывания Трампа об Украине, вероятно, связаны с его переговорами с Зеленским. Песков добавил, что в Кремле не слышали от главы США прямых заявлений об отказе от конструктивного подхода к урегулированию конфликта на Украине.
Киев зря тешит себя надеждами на то, что когда-то сможет вернуть утраченные территории. Во-первых, Россия вернула свое, об этом уже говорил президент РФ Владимир Путин. Во-вторых, новые земли присоединились к России на законных основаниях, с помощью референдума, поэтому целостность России обсуждаться не может. В Кремле считают ошибочной точку зрения, что Украина якобы сможет что-то отвоевать обратно.