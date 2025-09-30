Лукашенко пригласил президента Ботсваны в Беларусь

По словам президента, народ этой страны достиг значительных результатов в обеспечении роста экономики и прочности политической системы.
Он также подчеркнул, что для Беларуси Ботсвана является хорошим партнером в Южной Африке. Кроме того, в Минске придают большое внимание укреплению отношений и сотрудничества с Габороне.
Мы имеем серьезный потенциал для наращивания взаимной торговли и углубления двусторонних связей во всех сферах.
При этом Лукашенко отметил активизацию в текущем году контактов между ведомствами и бизнес-кругами двух стран.
Вместе с тем президент надеется, что в ближайшее время стороны выйдут на совместные проекты в сферах модернизации промышленности, обеспечения продбезопасности, механизации сельского хозяйства и других.
Приглашаю вас посетить Республику Беларусь с официальным визитом в удобное время.
Лукашенко пожелал Боко здоровья, счастья и успехов, а жителям Ботсваны — мира и согласия.
День независимости
Главным национальным праздником страны является День Ботсваны, также известный как День независимости.
Он отмечается ежегодно 30 сентября, так как в этот день в 1966 году была провозглашена независимость государства от Великобритании.
В этот день обычно проходят парады, ярмарки, концерты, политические церемонии, фейерверки, а также другие государственные и частные мероприятия, которые посвящены истории, правительству и традициям Ботсваны.