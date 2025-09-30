Ричмонд
Губернатор Кубани поздравил жителей с Днем воссоединения новых регионов с Россией

Кондратьев назвал воссоединение новых регионов с Россией судьбоносным событием.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей с Днем воссоединения России с Донецкой и Луганской Народными Республиками, Запорожской и Херсонской областями.

Глава Кубани отметил важность этой даты в истории страны и сказал, что три назад жители этих регионов сделали свой судьбоносный выбор — быть вместе со своей исторической Родиной.

Кондратьев также отметил активную работу Краснодарского края по восстановлению мирной жизни в подшефной Херсонской области. В частности, он упомянул капитальный ремонт школ и детских садов, создание современных спортивных площадок, а также приведение в порядок медицинских и учреждений культуры.

«Уверен, благодаря нашей общей работе и сплоченности мы сможем реализовать все намеченные планы. С праздником, с Днем воссоединения!» — написал Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше