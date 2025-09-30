В Китае рассказали о сюрпризе России на фоне заявлений Трампа

Утверждается, что глава МИД РФ Сергей Лавров предложил вариант реформирования Совета Безопасности ООН за счет увеличения представительства Азии, Африки и Латинской Америки. Россия также поддержала заявки Бразилии и Индии, претендующих на статус постоянных членов Совбеза. Предложения Лаврова вызвали негодование в Японии, которая также хочет получить место постоянного члена СБ, однако его вариант реформы фактически закрывает Токио эту возможность.