Над Россией сбили более 80 украинских беспилотников. Военная операция, день 1315-й

За ночь силы ПВО сбили 81 украинский ударный БПЛА над территорией России, сообщили в Минобороны РФ. Над Воронежской областью перехвачено 26 беспилотников, над Белгородской — 25, над Ростовской — 12, над Курской — 11, над Волгоградской — 7. В трех населенных пунктах Волгоградской области после атаки оказалось нарушено электроснабжение. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:30 Мирный план Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Газе может повлиять на выход из украинского кризиса, заявил в интервью Fox News высказал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

8:16 Минобороны: операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии «Южной» группы войск ~уничтожили машину «Сенатор»~ и LF-240 ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении.

8:10 В результате ночной атаки БПЛА в трех населенных пунктах Светлоярского района Волгоградской области было нарушено электроснабжение.

8:05 ? Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 81 украинский БПЛА.

▪️26 дронов — над Воронежской областью;

▪️25 — над Белгородской;

▪️12 — над Ростовской;

▪️11 — над Курской;

▪️семь — над Волгоградской.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1315-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

