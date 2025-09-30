Над Россией сбили более 80 украинских беспилотников. Военная операция, день 1315-й

8:30 Мирный план Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Газе может повлиять на выход из украинского кризиса, заявил в интервью Fox News высказал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
8:16 Минобороны: операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии «Южной» группы войск ~уничтожили машину «Сенатор»~ и LF-240 ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении.
8:10 В результате ночной атаки БПЛА в трех населенных пунктах Светлоярского района Волгоградской области было нарушено электроснабжение.
8:05 ? Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 81 украинский БПЛА.
▪️26 дронов — над Воронежской областью;
▪️25 — над Белгородской;
▪️12 — над Ростовской;
▪️11 — над Курской;
▪️семь — над Волгоградской.
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1315-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.