Юрий Шалабаев рассказал о первом рабочем дне после переизбрания мэром Нижнего Новгорода

«Итак, сегодня в “новой” должности главы большого Нижнего начинаю свой рабочий день в 7.30 с изучения документов, потом собираю совещание по оперативной обстановке с отоплением в городе, затем сразу проведу ещё одно — по переоборудованию коммунальной техники на “зиму”. Дальше выезд на одну из улиц для обсуждения работ, которые проводим там в рамках программы “Чистое небо”. И до конца дня, перед завершающим совещанием со своими заместителями, отвёл себе время на традиционные пешие обходы. Заранее маршрут не составлял, будем смотреть всё — состояние и людных улиц, и дворов. Конечно, в перерывах будет много звонков. Однажды даже самому стало интересно, сколько у меня их в день. Полсотни. Думаю, бывает и больше», — рассказал Шалабаев.