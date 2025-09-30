Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова ответила на призыв британского министра обороны к России

Заявление Лондона, призвавшего к завершению конфликта на Украине, было саморазоблачительным. Об этом заявила 30 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Вы знаете, я думаю, что это саморазоблачительные заявления. Как говорят у нас, на воре и шапка горит. Мне кажется, это тот самый случай, когда официальный Лондон буквально признался в содеянном. И я не побоюсь этого слова и употреблю его — преступлении», — заявила Захарова в беседе с ТАСС.

Она напомнила, что Великобритания, а именно бывший премьер Борис Джонсон, не позволила Украине провести мирные переговоры. Захарова также отметила, что Лондон продолжает «обучать» президента Украины Владимира Зеленского, используя эту тактику в национальном контексте.

29 сентября глава минобороны Великобритании Джон Хили призвал президента России Владимира Путина завершить украинский конфликт. Тогда он заявил, что РФ якобы не может победить, и призвал российского лидера немедленно согласиться на прекращение конфликта.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше