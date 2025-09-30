«Вы знаете, я думаю, что это саморазоблачительные заявления. Как говорят у нас, на воре и шапка горит. Мне кажется, это тот самый случай, когда официальный Лондон буквально признался в содеянном. И я не побоюсь этого слова и употреблю его — преступлении», — заявила Захарова в беседе с ТАСС.
Она напомнила, что Великобритания, а именно бывший премьер Борис Джонсон, не позволила Украине провести мирные переговоры. Захарова также отметила, что Лондон продолжает «обучать» президента Украины Владимира Зеленского, используя эту тактику в национальном контексте.
29 сентября глава минобороны Великобритании Джон Хили призвал президента России Владимира Путина завершить украинский конфликт. Тогда он заявил, что РФ якобы не может победить, и призвал российского лидера немедленно согласиться на прекращение конфликта.