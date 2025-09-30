Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с президентом США Дональдом Трампом высказал свое мнение о том, что Россия уже победила в конфликте на Украине, информирует венгерский новостной сайт Index.
«Запад просто не хочет оставаться в стороне от доступного ему кусочка делимой страны, вот почему конфликт продолжается», — приводятся слова Орбана.
Ранее премьер Венгрии отметил, что Украина, потерявшая пятую часть своей территории, больше не может считаться суверенным государством и что ее оставшиеся земли содержат западные страны.