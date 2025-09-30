Котенок: войска РФ штурмуют западную часть днепропетровского села Вербовое

В Днепропетровской области российские бойцы штурмуют позиции ВСУ на западе села Вербовое, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«ВС РФ ведут штурмовые действия в западной части Вербового и в посадках южнее», — написал он.
По информации военкора, российские военные продвигаются также к северу от уже освобожденного села Степовое, которое расположено в 17 километрах от Вербового.
Котенок отметил, что в случае дальнейшего продвижения в сторону села Алексеевки российские войска могут выйти в тыл противника в Орестополе и Великомихайловке.
Напомним, Минобороны РФ объявило об освобождении Степового в минувшую субботу. По информации оборонного ведомства, село взяли под контроль бойцы группировки войск «Восток».