Окружённый в Синельниковском лесу отряд ВСУ уничтожен, выжил только один

Как отметили военные, подразделения ВСУ отсиживались в обороне и активных действий не предпринимали. Всего в окружении остается чуть более десятка боевиков ВСУ и они начинают сдаваться в плен. Группа из трёх военнослужащих 127 ОТМБр попыталась сдаться в плен и пошла в сторону позиций ВС РФ с поднятыми руками. Однако свои же нанесли по ним удар с дрона. Двое украинских солдат погибли, третьему удалось дойти до позиций «Северян» и сдаться.