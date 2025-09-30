Окружённый в Синельниковском лесу отряд ВСУ уничтожен, выжил только один

«В лесу западнее Синельниково воины “Севера” завершили уничтожение блокированных подразделений 57-й ОМПБр и 127-й ОТМБр и продвинулись на 300 м, заняв три опорных пункта врага», — отчитались «Бесстрашные».
Как отметили военные, подразделения ВСУ отсиживались в обороне и активных действий не предпринимали. Всего в окружении остается чуть более десятка боевиков ВСУ и они начинают сдаваться в плен. Группа из трёх военнослужащих 127 ОТМБр попыталась сдаться в плен и пошла в сторону позиций ВС РФ с поднятыми руками. Однако свои же нанесли по ним удар с дрона. Двое украинских солдат погибли, третьему удалось дойти до позиций «Северян» и сдаться.
Ранее сообщалось, что в лесу под Синельниково в Харьковской области окружено несколько украинских подразделений. Большинство из них было уничтожено. В котле оставались бойцы 57-й мотопехотной и 127-й механизированной бригад, численность которых на 28 сентября не превышала двух десятков человек. ВСУ дважды пытались деблокировать окружённые боевые группы 57-й и 127-й бригад у Синельниково, но провалились.
