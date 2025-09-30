Помилованный Трампом шаман объявил себя президентом США и подал на него иск на $40 трлн

Шаман QAnon также намерен напечатать золотую монету стоимостью 40 триллионов долларов для погашения государственного долга. Среди прочих странностей иска, Ченсли заявляет, что сюжеты фильмов Кристофера Нолана «Тёмный рыцарь» и Джеймса Кэмерона «Аватар» были заимствованы из его собственных произведений. Он также утверждает, что Агентство национальной безопасности выдавало его за Мишель Родригес, чтобы убедить использовать его «шаманские» способности для решения «потусторонних вопросов». В иске он уверяет, что Трамп лично отправил ему электронное письмо через два дня после беспорядков в Капитолии в 2021 году.