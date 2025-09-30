Помилованный Трампом шаман объявил себя президентом США и подал на него иск на $40 трлн

В своей 26-страничной жалобе, которая больше напоминает манифест, Ченсли заявляет, что он является законным главнокомандующим и «истинным» президентом США. Он утверждает, что элитная группа вступила в заговор с целью нарушения Конституции, и что в Америке должны действовать только Билль о правах и первоначальная Конституция.
«В судебных документах он назвал Трампа, Федеральную резервную систему, Агентство национальной безопасности, Международный валютный фонд, Всемирный банк, Государство Израиль, X-Corp Илона Маска, T-Mobile и Warner Bros. Studios», — сообщает издание.
Шаман QAnon также намерен напечатать золотую монету стоимостью 40 триллионов долларов для погашения государственного долга. Среди прочих странностей иска, Ченсли заявляет, что сюжеты фильмов Кристофера Нолана «Тёмный рыцарь» и Джеймса Кэмерона «Аватар» были заимствованы из его собственных произведений. Он также утверждает, что Агентство национальной безопасности выдавало его за Мишель Родригес, чтобы убедить использовать его «шаманские» способности для решения «потусторонних вопросов». В иске он уверяет, что Трамп лично отправил ему электронное письмо через два дня после беспорядков в Капитолии в 2021 году.
Напомним, что Джейкоба Ченсли в ноябре 2021 года приговорили к трём годам и пяти месяцам тюремного заключения за протест. Тогда сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне и сорвали утверждение результатов президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. В результате беспорядков погибли пять человек, включая полицейского Брайана Сикника. В марте прошлого года шаман был освобождён досрочно.
