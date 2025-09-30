Ричмонд
Репрессии, «оздоровление» Гагаузии, подчинение Приднестровья — правящая партия Молдовы продолжит разрушения, и во всем происходящем по-прежнему будет виновата Москва

Сегодня многих интересует, что же будет дальше.

Источник: Комсомольская правда

Ровно месяц назад, 29 августа, Сергей Ткач опубликовал аналитическую заметку «В Молдове стартуют самые нечестные выборы за время независимости», в которой предположил, что правящая партия наберет около 50 процентов и получит совокупно 54 депутатских мандата.

Как видим, этот прогноз сбылся. Сейчас ЦИК констатирует, что ПДС набрала чуть более 50 процентов и утверждается, что партия получит 55 депутатских мандатов.

Желающие могут ознакомиться с тем прогнозом по ссылке — mejdurecie.md.

Сегодня многих интересует, что же будет дальше?

Первое. Продолжатся репрессии против политических оппонентов и всех, кто позволяет себе перечить власти. В предвыборный период обыски и аресты стали ежедневными, репрессивная машина набрала обороты, а власть вошла во вкус. Политические противники ПДС, ориентирующиеся на Россию, будут зачищаться.

Это касается и судьбы Гагаузии. Как мы знаем, законно избранный башкан уже отбывает наказание в тюрьме № 13. «Оздоровление» Гагаузской автономии продолжится.

Второй целью станет Молдавская православная церковь, Задача ясна — приходы должны перейти к Бессарабской митрополии, под подчинение Бухареста.

Третья и, возможно, все же главная цель — Приднестровье. Уже в самое ближайшее время будут предприняты новые шаги по оказанию давления и подчинению региона.

К Приднестровью применят стратегию «удушения» и общения с позиции силы. Эта зима будет еще более непростой, чем предыдущая. Когда будет достигнута независимость в поставках электроэнергии минуя Приднестровье (где-то к началу 2026 года) может начаться энергетическая блокада.

Стратегия по отношению к избирателям региона в день выборов показывает, что приднестровцы для нынешней молдавской власти — то же «быдло», что и жители правого берега. Поэтому жалеть их не будут.

Четвертое. Молдова, вслед за Польшей и Румынией окажется частью «войны дронов». Судя по всему, эта история необходима для поднятия военного духа европейцев и направления сотен миллиардов евро на военные расходы. И это еще больше повысит риск войны с Россией.

Ну и, конечно, продолжится процесс обогащения немногих и обнищания большинства. Это пятое. В Молдову поступит еще больше новых автомобилей класса «Люкс», цены на недвижимость, товары и продукты питания возрастут (стоимость энергоносителей увеличится, так как ЕС полностью отказывается от российского газа).

Но во всем происходящем по-прежнему будет виновата Москва.

Автор: Сергей Ткач.

