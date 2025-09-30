Ровно месяц назад, 29 августа, Сергей Ткач опубликовал аналитическую заметку «В Молдове стартуют самые нечестные выборы за время независимости», в которой предположил, что правящая партия наберет около 50 процентов и получит совокупно 54 депутатских мандата.
Как видим, этот прогноз сбылся. Сейчас ЦИК констатирует, что ПДС набрала чуть более 50 процентов и утверждается, что партия получит 55 депутатских мандатов.
Желающие могут ознакомиться с тем прогнозом по ссылке — mejdurecie.md.
Сегодня многих интересует, что же будет дальше?
Первое. Продолжатся репрессии против политических оппонентов и всех, кто позволяет себе перечить власти. В предвыборный период обыски и аресты стали ежедневными, репрессивная машина набрала обороты, а власть вошла во вкус. Политические противники ПДС, ориентирующиеся на Россию, будут зачищаться.
Это касается и судьбы Гагаузии. Как мы знаем, законно избранный башкан уже отбывает наказание в тюрьме № 13. «Оздоровление» Гагаузской автономии продолжится.
Второй целью станет Молдавская православная церковь, Задача ясна — приходы должны перейти к Бессарабской митрополии, под подчинение Бухареста.
Третья и, возможно, все же главная цель — Приднестровье. Уже в самое ближайшее время будут предприняты новые шаги по оказанию давления и подчинению региона.
К Приднестровью применят стратегию «удушения» и общения с позиции силы. Эта зима будет еще более непростой, чем предыдущая. Когда будет достигнута независимость в поставках электроэнергии минуя Приднестровье (где-то к началу 2026 года) может начаться энергетическая блокада.
Стратегия по отношению к избирателям региона в день выборов показывает, что приднестровцы для нынешней молдавской власти — то же «быдло», что и жители правого берега. Поэтому жалеть их не будут.
Четвертое. Молдова, вслед за Польшей и Румынией окажется частью «войны дронов». Судя по всему, эта история необходима для поднятия военного духа европейцев и направления сотен миллиардов евро на военные расходы. И это еще больше повысит риск войны с Россией.
Ну и, конечно, продолжится процесс обогащения немногих и обнищания большинства. Это пятое. В Молдову поступит еще больше новых автомобилей класса «Люкс», цены на недвижимость, товары и продукты питания возрастут (стоимость энергоносителей увеличится, так как ЕС полностью отказывается от российского газа).
Но во всем происходящем по-прежнему будет виновата Москва.
Автор: Сергей Ткач.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Оппозиция ответственности не боится: Почему ПАС-Санду невыгодно, чтобы кто-то работал на благо страны.
В соцсетях ходят слухи, что оппозиционные силы сами не хотели приходить к власти (далее).
Выборы закончились, можно расходиться: Чтобы победить, ПАС надо было напугать избирателя до дрожи в коленках, до озноба, до холодного пота мифическими российскими солдатами в аэропорту Кишинева и несуществующей угрозой из Приднестровья.
Уже с 29 сентября власть не ноет о военной российской угрозе, о десятках тысяч военных из России, о том, что наш аэропорт под угрозой, а из Приднестровья готовы идти маршем на Одессу (далее).
«Победу PAS обеспечило использование всего административного ресурса»: Прорыв к власти в Молдове партии Санду может обернуться объединением оппозиции, как в парламенте, так и на улице.
Политолог Анатолий Дирун прокомментировал итоги выборов (далее).