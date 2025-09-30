Президент Казахстана дал старт проекту «Достык — Мойынты»

Магистраль протяженностью 836,1 км играет ключевую роль в развитии транспортно-транзитного потенциала страны и связывает Казахстан с Китаем.
Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что пропускная способность возрастет в пять раз после ввода вторых путей.
Мы становимся свидетелями официального открытия второй линии железной дороги Достык — Мойынты, которая является действительно исключительно важным инфраструктурным проектом. Несомненно, он придаст особый импульс развитию и повышению эффективности транспортно-логистической системы Казахстана.
Президент добавил, что Казахстан является «золотым мостом» между Китаем и Европой.
Китай — наш вечный близкий сосед и надежный союзник. Мы неизменно поддерживаем друг друга. Отношения между двумя народами основаны на прочной дружбе и взаимном доверии. Наши страны объединяет общее видение будущего.
По данным Министерства транспорта, проект — одно из ключевых направлений развития транспортно-логистической инфраструктуры, улучшения транзитных возможностей и тесной связи с Китаем.
По цифровизации, модернизации инфраструктуры, усилению транспортно-транзитного коридора, в проекте предполагается использование искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых решений. Это часть концепции «умной железной дороги» (Smart Railway), которую сейчас внедряют в Казахстане. Она предусматривает использование искусственного интеллекта для управления движением поездов, оптимизации графиков и скорости, мониторинга состояния инфраструктуры с помощью датчиков и дронов, перехода к предиктивному ремонту, энергосбережения и снижения выбросов СО₂, автоматизации логистики и контейнерных перевозок, обеспечения безопасности на путях, а также анализа мировых транспортных потоков и прогнозирования загрузки коридора «Китай — Европа».
Отметим, строительство вторых путей на железнодорожном участке от Достыка до Мойынты — один из важных инфраструктурных проектов страны, который откроет дополнительные возможности для казахстанского экспорта и транзита в направлении Китая.
Ранее сообщалось, что завершается строительство искусственных сооружений. Уже смонтированы пролетные строения 90 мостов из 92-х по проекту.
Ранее Глава государства сообщил, что в текущем году будет завершено строительство второй железнодорожной ветки «Достык — Мойынты» протяженностью 836 километров.
В рамках масштабного проекта по расширению железнодорожной линии Достык — Мойынты «Қазақстан темір жолы» открыло движение по новому второму пути между станциями Бесколь и Достык.