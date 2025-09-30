Президент Казахстана дал старт проекту «Достык — Мойынты»

По цифровизации, модернизации инфраструктуры, усилению транспортно-транзитного коридора, в проекте предполагается использование искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых решений. Это часть концепции «умной железной дороги» (Smart Railway), которую сейчас внедряют в Казахстане. Она предусматривает использование искусственного интеллекта для управления движением поездов, оптимизации графиков и скорости, мониторинга состояния инфраструктуры с помощью датчиков и дронов, перехода к предиктивному ремонту, энергосбережения и снижения выбросов СО₂, автоматизации логистики и контейнерных перевозок, обеспечения безопасности на путях, а также анализа мировых транспортных потоков и прогнозирования загрузки коридора «Китай — Европа».