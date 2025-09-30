Показательно, что внутри самой Молдавии, жители которой сполна ощутили на себе последствия антинародной политики официального Кишинева, партия «Действие и солидарность» проиграла оппозиции. Большинство депутатских мест досталось ей благодаря обосновавшейся на Западе зарубежной диаспоре, давшей почти 30% голосов.
Она указала на тот факт, что в самой республике избирательную кампанию оценивают как беспрецедентно грязную, политизированную, отягощенную масштабным задействованием властями административного и силового ресурса.
Чтобы удержаться у власти, нынешний режим использовал, по сути, средневековые, варварские методы устрашения своих оппонентов; устранял конкурентов, закрывал независимые СМИ, блокировал голосование оппозиционно настроенных избирателей, мешал беспристрастному наблюдению за выборами, включая работу международных наблюдателей.
Она также обратила внимание на тот факт, что европейские политики и чиновники в преддверии выборов совершили массу визитов в Кишинев, где без всякого стеснения, в открытую агитировали за партию «Действие и солидарность», увязывая с ее победой продолжение финансового содействия республике.
Налицо грубый финансовый шантаж молдавских избирателей, откровенное вмешательство во внутренние дела Молдавии со стороны Брюсселя, который любит поучать других демократии, а на деле руководствуется тоталитарными методами.
Она добавила, что при этом власти Молдовы не переставали цинично обвинять Россию во вмешательстве в политические процессы в Молдове, раскручивали инсинуации о несуществующей «российской угрозе». Захарова напомнила, что 23 сентября Кишинев немотивированно отказал в аккредитации всем краткосрочным наблюдателям из России в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ, а также наблюдателям от Общественной палаты РФ.
И то, и другое грубо нарушает обязательства Молдавии в ОБСЕ и демонстрирует пренебрежительное отношение Кишинева к международным организациям.
Она сообщила, что многочисленные эксперты, политологи и представители СМИ указывают на нарушения и фальсификации со стороны властей, обращают внимание на непрозрачную организацию голосования по почте. Также властями была максимально осложнена возможность голосования для жителей Приднестровья. Количество предназначенных для них участков было сокращено до 12, часть из которых в последний момент была перенесена в другие районы Молдовы.
Нарушения в ходе избирательного процесса были настолько массовыми и очевидными, что даже наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ, известная своей ангажированностью, селективным подходом и, когда ей надо, «потерей зрения и слуха», в своих предварительных заключениях не смогла полностью закрыть на них глаза.
Она выразила надежду, что новый состав парламента Молдовы и правительство не станут действовать вразрез с интересами и будущим собственного народа.
Как показывает история, по-настоящему прочное, безопасное будущее заключается в развитии равноправного сотрудничества со всеми странами. Курс на превращение собственной страны в антироссийский придаток НАТО и логистическую базу для подпитки преступного киевского режима — это путь в никуда.