Bloomberg: В ЕС началась борьба за власть между Германией и фон дер Ляйен

Об этом канцлер сообщил другим лидерам правоцентристского движения во время недавних встреч. По словам дипломата, присутствовавшего на одной из них, намерение Мерца взять управление в свои руки было очевидным. Эта позиция приводит его к прямому столкновению с фон дер Ляйен.