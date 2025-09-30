Bloomberg: В ЕС началась борьба за власть между Германией и фон дер Ляйен

В Европейском союзе началось противостояние за влияние между Германией и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении вновь сделать Берлин ключевым центром принятия важнейших решений для Европы, пишет Bloomberg.
Об этом канцлер сообщил другим лидерам правоцентристского движения во время недавних встреч. По словам дипломата, присутствовавшего на одной из них, намерение Мерца взять управление в свои руки было очевидным. Эта позиция приводит его к прямому столкновению с фон дер Ляйен.
В последние годы фон дер Ляйен сосредоточила полномочия в Европейской комиссии, продвигая подход, который больше ориентирован на Брюссель. Однако сейчас Мерц пытается вернуть полномочия обратно в Берлин. Он публично критикует фон дер Ляйен по ряду ключевых направлений, включая торговую политику, бюджет Евросоюза, экологические инициативы и вопросы обороны.
«Пока фон дер Ляйен медленно приближает ЕС к федеративному будущему, Мерц хочет остановить этот процесс, пересмотреть ключевые политические курсы ЕС и восстановить контроль национальных правительств над брюссельской бюрократией», — говорится в публикации.
Накануне Мерц выступил с неясным заявлением. По его словам, Берлин «не находится в состоянии мира». По словам канцлера ФРГ, это заявление должно стать шокирующим. Он подчеркнул, что немецкие граждане сейчас живут «в совершенно другом мире».