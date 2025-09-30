Бахтиёр Саидов поздравил своего нового коллегу из Казахстана с назначением

Ермеку Кошербаеву 60 лет, он уроженец Алматы. В 2020—2023 годы он был послом Казахстана в Российской Федерации. С 6 июня 2023 по 14 февраля 2025 года — акимом Восточно-Казахстанской области. Затем Касым-Жомарт Токаев назначил его заместителем премьер-министра республики. Это пост Кошербаев занимал до нынешнего назначения. Бывший глава МИД РК Мурат Нуртлеу назначен помощником президента Казахстана по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству.