Сергей Аксенов поздравил новые республики с Днем воссоединения

«Сегодня на исторических территориях продолжаются масштабные преобразования во всех сферах жизни. Восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, дороги, больницы, школы, детские сады. Крым, как и другие российские регионы, активно участвует в этой работе. Вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Строим нашу общую судьбу, храним память о победах великих предков, верность их традициям и заветам», — отметил глава Крыма.