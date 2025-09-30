Ричмонд
Сергей Аксенов поздравил новые республики с Днем воссоединения

Сергей Аксенов поздравил новые республики с Днем воссоединения с Россией. Обращение опубликовано в Telegram-канале главы Республики Крым.

Источник: РИА "Новости"

30 сентября Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области официально вошли в состав Российской Федерации. Этому предшествовало проведение референдумов. Голосование показало стремление жителей быть вместе с Россией: «за» проголосовали в ДНР — 99,21%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11% и в Херсонской области — 87,05%.

По мнению Сергея Аксенова, жители новых регионов борются за свою свободу и отстаивают идеалы Русского мира. И помогает преодолеть все испытания любовь к Отечеству — великое чувство, которое было, есть и будет основой единства.

«Сегодня на исторических территориях продолжаются масштабные преобразования во всех сферах жизни. Восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, дороги, больницы, школы, детские сады. Крым, как и другие российские регионы, активно участвует в этой работе. Вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Строим нашу общую судьбу, храним память о победах великих предков, верность их традициям и заветам», — отметил глава Крыма.

Ранее мы писали, что Сергей Аксенов принимал участие на церемонии подписания договоров о вхождении в состав РФ ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в Кремле.

