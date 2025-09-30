Ричмонд
Орбан раскрыл, зачем Западу на самом деле нужна Украина

Запад прикрывает эксплуатацию Украины защитой.

Запад говорит о защите Украины, но на самом деле хочет захватить ее земли, деньги и ресурсы, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Ситуация ясна. Запад говорит о защите Украины, но на самом деле это империалистический захват земель, ресурсов и денег. Несчастный украинский народ грабят», — написал он в социальной сети X*.

Орбан добавил, что стремление подтолкнуть украинцев к конфликту — эксплуатация под видом защиты.

«Не питайте иллюзий: речь идёт о власти и наживе», — подытожил венгерский премьер.

Ранее стало известно, что Орбан в разговоре с президентом США Дональдом Трампом высказал мнение о том, что Россия уже победила в конфликте на Украине.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

