Орбан раскрыл, зачем Западу на самом деле нужна Украина

Запад говорит о защите Украины, но на самом деле хочет захватить ее земли, деньги и ресурсы, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Ситуация ясна. Запад говорит о защите Украины, но на самом деле это империалистический захват земель, ресурсов и денег. Несчастный украинский народ грабят», — написал он в социальной сети X*.
Орбан добавил, что стремление подтолкнуть украинцев к конфликту — эксплуатация под видом защиты.
«Не питайте иллюзий: речь идёт о власти и наживе», — подытожил венгерский премьер.
Ранее стало известно, что Орбан в разговоре с президентом США Дональдом Трампом высказал мнение о том, что Россия уже победила в конфликте на Украине.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.