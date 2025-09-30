Украинцы массово подрезают катафалки с телами бойцов ВСУ и отказываются вставать на колени

Ранее сообщалось, что у армии ВС РФ есть открытый путь на Сумы после установления контроля над Юнаковкой в Сумской области. Данная территория является ключевым логистическим узлом для ВСУ в период операции в Курской области. Сейчас населённый пункт представляет собой идеальный плацдарм для развития успеха группировки войск «Север».