Сын Трампа Бэррон закрыл целый этаж небоскреба для свидания с девушкой

Сын президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании, Бэррон, недавно провел свидание с девушкой в Trump Tower, для этого был закрыт целый этаж небоскреба, пишет Page Six со ссылкой на свои источники.
Собеседник издания заявил, что такие меры были предприняты в целях безопасности.
«19-летний молодой отпрыск настолько хорошо охраняется, что целый этаж был закрыт для его романтической встречи», — заявил источник.
Имя девушки собеседник не назвал.
Ранее New York Post стало известно, что Бэррон поступил в элитный Нью-Йоркский университет в округе Колумбия. Там он изучает государственную политику, историю, экономику и журналистику.
По словам однокурсников парня, ему сразу стали уделять внимание девушки. «Он точно дамский угодник. Он очень популярен среди женщин. Он высокий и красивый», — рассказал один из друзей Бэррона.
Ранее Дональд Трамп вызвал новую волну слухов о здоровье, появившись перед СМИ.