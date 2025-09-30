Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын Трампа Бэррон закрыл целый этаж небоскреба для свидания с девушкой

Закрытие этажа, где Бэррон проводил свидание, объяснили безопасностью.

Сын президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании, Бэррон, недавно провел свидание с девушкой в Trump Tower, для этого был закрыт целый этаж небоскреба, пишет Page Six со ссылкой на свои источники.

Собеседник издания заявил, что такие меры были предприняты в целях безопасности.

«19-летний молодой отпрыск настолько хорошо охраняется, что целый этаж был закрыт для его романтической встречи», — заявил источник.

Имя девушки собеседник не назвал.

Ранее New York Post стало известно, что Бэррон поступил в элитный Нью-Йоркский университет в округе Колумбия. Там он изучает государственную политику, историю, экономику и журналистику.

По словам однокурсников парня, ему сразу стали уделять внимание девушки. «Он точно дамский угодник. Он очень популярен среди женщин. Он высокий и красивый», — рассказал один из друзей Бэррона.

Ранее Дональд Трамп вызвал новую волну слухов о здоровье, появившись перед СМИ.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше