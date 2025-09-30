Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кулько: солдат ВСУ встал на колени вопреки татуировке

Военкор Дмитрий Кулько заявил, что российские морские пехотинцы взяли в Сумской области в плен солдата 225-го штурмового полка ВСУ с татуировкой «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях».

Военкор Дмитрий Кулько заявил, что российские морские пехотинцы взяли в Сумской области в плен солдата 225-го штурмового полка ВСУ с татуировкой «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях».

Пленный был единственным выжившим из семи украинских штурмовых групп. Он, по словам военкора, бросил оружие и встал на колени.

Татуировку, как сказал Кулько, у украинского военного увидели при обыске.

Читайте материал «Захарова прокомментировала итоги выборов в Молдавии».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.