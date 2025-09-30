Кулько: солдат ВСУ встал на колени вопреки татуировке

Военкор Дмитрий Кулько заявил, что российские морские пехотинцы взяли в Сумской области в плен солдата 225-го штурмового полка ВСУ с татуировкой «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях».
Пленный был единственным выжившим из семи украинских штурмовых групп. Он, по словам военкора, бросил оружие и встал на колени.
Татуировку, как сказал Кулько, у украинского военного увидели при обыске.
