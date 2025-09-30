Ричмонд
Украинский боец с тату «Лучше умереть стоя» встал на колени и сдался в плен

Военный ВСУ сдался в плен, а в ходе обыска на его руке была заметна татуировка с надписью «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях».

Источник: Комсомольская правда

Военный Вооруженных сил Украины с татуировкой «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях» сдался в плен во время удара дрона ВС России. Об этом сообщил в Telegram-канале военкор Первого канала Дмитрий Кулько.

По его словам, инцидент случился в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты ВС России в Сумской области. Военные заметили группу украинского 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) и ударили. Когда военный ВСУ увидел над собой дрон, он встал на колени и жестами попросил оставить его в живых, написал военкор.

Морпехи выполнили его просьбу и взяли его в плен, а в ходе обыска на его руке была заметна татуировка с надписью «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях» и свастика.

Ранее Telegram-канал «Черные гусары» сообщал, что российские военные из 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады подготовили ответный удар по позициям ВСУ после атаки БПЛА в Подмосковье, из-за которой погибли пожилая женщина и ее шестилетний внук.

