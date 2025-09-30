Ричмонд
В Фонде капитального ремонта Самарской области обновилось руководство

«В Фонде капитального ремонта Самарской области снова новое руководство. Врио. Из всех руководителей ФКР комфортнее всего было работать и выстраивать общение с И. А. Лукьяновой», — констатировал депутат.

Напомним, в августе 2025 г. стало известно, что главу самарского Фонда капремонта Ирину Лукьянову могут обвинить в мошенничестве. Уголовное дело в отношении экс-главы нижегородского ФКР и нынешней главы ФКР Самарской области возбудили нижегородские следователи.

По предварительной версии, в 2023 г. Ирина Лукьянова трудоустроила на должность ведущего экономиста отдела учета фондов свою дочь, которая состояла в должности до ноября 2024 г., но трудовых обязанностей фактически не исполняла. Предполагаемая сумма ущерба составила 620 тыс. рублей. С экс-замгендиректора ФКР Нижегородской области взяли подписку о невыезде.

Врио генерального директора самарского Фонда капремонта с 5 декабря 2024 г. стала Ирина Лукьянова. По данным ИАС Seldon.Basis, в 2009—2017 гг. она была гендиректором и совладельцем нижегородских ООО «Леди Фитнес», ООО «Рекламное Агентство Катран» и ООО «Белый лотос Поволжье».

Один из последних руководителей фонда — Александр Константинов — получил шесть лет колонии за коммерческий подкуп. А его предшественник Михаил Архипов получил 10 лет колонии строгого режима и штраф за «откаты» с подрядчиков. В деле Архипова фигурировали руководитель строительной компании «Волгарегионстрой-С» Дмитрий Дурназаров и ряд других подрядчиков.