В Фонде капитального ремонта Самарской области обновилось руководство

Один из последних руководителей фонда — Александр Константинов — получил шесть лет колонии за коммерческий подкуп. А его предшественник Михаил Архипов получил 10 лет колонии строгого режима и штраф за «откаты» с подрядчиков. В деле Архипова фигурировали руководитель строительной компании «Волгарегионстрой-С» Дмитрий Дурназаров и ряд других подрядчиков.