Минэкономразвития РФ: экономика Башкирии за три года вырастет на 3,9%

Темпы роста внутреннего регионального продукта (ВРП) составят 3,9% в год, говорится в «Прогнозе социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».
За три года ВРП, по мнению Минэкономразвития, увеличится во всех регионах, кроме Астраханской области. Лидером по темпам министерство видит Амурскую область, где объем ВРП в среднем должен увеличиться на 7,7% за год.
Башкирия оказалась единственным регионом Приволжского федерального округа в десятке субъектов с наиболее высокими темпами роста.
По итогам 2024 года, по данным правительства Башкирии, экономика республики увеличилась на 4,7%.