На Черниговщине заявили о повреждении объекта инфраструктуры из-за взрывов

В Черниговской области из-за взрывов получил повреждения один из объектов инфраструктуры, сообщил во вторник Telegram-канал военной администрации региона.
По информации областных властей, объект инфраструктуры поврежден на территории Нежинского района.
Сообщается об отключении света в городе Бобровица и расположенных рядом с ним населенных пунктах.
По данным мониторинговых ресурсов, взрывы в районе Бобровицы прогремели в ночь на вторник на фоне воздушной тревоги.
Напомним, на прошлой недели власти Черниговской области также сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в результате взрывов.