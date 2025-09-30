Ричмонд
На Черниговщине заявили о повреждении объекта инфраструктуры из-за взрывов

По данным мониторинговых ресурсов, взрывы в регионе прогремели на фоне воздушной тревоги.

Источник: Аргументы и факты

В Черниговской области из-за взрывов получил повреждения один из объектов инфраструктуры, сообщил во вторник Telegram-канал военной администрации региона.

По информации областных властей, объект инфраструктуры поврежден на территории Нежинского района.

Сообщается об отключении света в городе Бобровица и расположенных рядом с ним населенных пунктах.

По данным мониторинговых ресурсов, взрывы в районе Бобровицы прогремели в ночь на вторник на фоне воздушной тревоги.

Напомним, на прошлой недели власти Черниговской области также сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в результате взрывов.