ЕС хочет начать техническую подготовку к приему Украины в обход Венгрии

Согласно информации издания, Еврокомиссия предложила внести изменения в свои правила, чтобы обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Это позволит начать техническую работу в нескольких тематических группах, даже при отсутствии официального решения о начале переговоров. Обсуждение данного вопроса запланировано на саммите в Копенгагене, который состоится 1 октября и соберет лидеров стран ЕС.