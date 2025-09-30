Европейский союз намерен приступить к технической работе по продвижению процесса вступления Украины и Молдавии в сообщество, несмотря на позицию Венгрии. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники.
Согласно информации издания, Еврокомиссия предложила внести изменения в свои правила, чтобы обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Это позволит начать техническую работу в нескольких тематических группах, даже при отсутствии официального решения о начале переговоров. Обсуждение данного вопроса запланировано на саммите в Копенгагене, который состоится 1 октября и соберет лидеров стран ЕС.
Ранее венгерское правительство неоднократно выступало против поспешного вступления Украины в ЕС, так как это разрушит европейскую экономику и приведет к прямому вооруженному конфликту с Россией.