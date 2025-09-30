Ричмонд
Турчин: решать проблемы экономики постсоветским странам нужно сообща

МИНСК, 30 сен — Sputnik. Несмотря на то, что географический охват государств постсоветского пространства разный, проблемы и вызовы для экономик стран одинаковы, об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на заседании межправсовета ЕАЭС в Минске, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Решать их нужно сообща.

подчеркнул премьер

Он также отметил, что ЕАЭС — это наиболее продвинутый формат экономической интеграции с серьезным наднациональным функционалом.

Белорусский премьер-министр также напомнил, что в понедельник в Минске встречались главы правительств СНГ, то есть фактически город на эти дни превратился в столицу регионального сотрудничества.

Вчера мы обсуждали вопросы взаимодействия в рамках Содружества независимых государств. Сегодня переходим к повестке Евразийского экономического союза.

констатировал Турчин

Все это, как отметил глава правительства, подкреплено примером реального партнерства, которое представлено в Минске на международной промышленной выставке «Иннопром».

…Где мы смогли предметно рассмотреть вопросы развития промышленного сектора, продемонстрировать свои достижения, обозначить задачи и цели.

добавил премьер