Турчин: решать проблемы экономики постсоветским странам нужно сообща

Решать их нужно сообща.
Он также отметил, что ЕАЭС — это наиболее продвинутый формат экономической интеграции с серьезным наднациональным функционалом.
Белорусский премьер-министр также напомнил, что в понедельник в Минске встречались главы правительств СНГ, то есть фактически город на эти дни превратился в столицу регионального сотрудничества.
Вчера мы обсуждали вопросы взаимодействия в рамках Содружества независимых государств. Сегодня переходим к повестке Евразийского экономического союза.
Все это, как отметил глава правительства, подкреплено примером реального партнерства, которое представлено в Минске на международной промышленной выставке «Иннопром».
…Где мы смогли предметно рассмотреть вопросы развития промышленного сектора, продемонстрировать свои достижения, обозначить задачи и цели.