Турчин: решать проблемы экономики постсоветским странам нужно сообща

МИНСК, 30 сен — Sputnik. Несмотря на то, что географический охват государств постсоветского пространства разный, проблемы и вызовы для экономик стран одинаковы, об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на заседании межправсовета ЕАЭС в Минске, передает корреспондент Sputnik.