Мишустин принял участие в заседании ЕМПС в узком составе

Мероприятие проходит в Национальной библиотеке Белоруссии. Перед началом заседания его участники — помимо Мишустина это премьер председательствующей в ЕМПС Белоруссии Александр Турчин, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, а также главы правительств Казахстана и Киргизии Олжас Бектенов и Адылбек Касымалиев — сделали в холле библиотеки общее фото. Армения участвует в мероприятиях ЕАЭС по видеосвязи, ее представляет вице-премьер Мгер Григорян.