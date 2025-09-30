Ричмонд
Мишустин принял участие в заседании ЕМПС в узком составе

МИНСК, 30 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправсовета (ЕМПС) в узком составе.

Источник: © РИА Новости

В понедельник глава российского правительства прилетел в Минск, где принял участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ и посетил международную промышленную выставку «Иннопром. Беларусь».

Программа второго дня рабочего визита главы правительства в Минск началась с заседания Евразийского межправительственного совета в узком составе.

Мероприятие проходит в Национальной библиотеке Белоруссии. Перед началом заседания его участники — помимо Мишустина это премьер председательствующей в ЕМПС Белоруссии Александр Турчин, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, а также главы правительств Казахстана и Киргизии Олжас Бектенов и Адылбек Касымалиев — сделали в холле библиотеки общее фото. Армения участвует в мероприятиях ЕАЭС по видеосвязи, ее представляет вице-премьер Мгер Григорян.

В Минске проходит 44-е заседание межправительственного совета. Предыдущее заседание состоялось 14—15 августа в Чолпон-Ате в Киргизии.