Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

В том же месяце он посетовал на то, что переговоры ЕС с президентом США Дональдом Трампом часто затягивались. «Лучше быстро и просто, чем долго и сложно», — сказал он. Когда фон дер Ляйен заключила с Трампом соглашение, закрепляющее 15-процентные пошлины на большинство товаров из ЕС, ввозимых в США, Мерц все равно оказался недоволен: «Экономика Германии понесет значительный ущерб от этих пошлин», — заявил он.