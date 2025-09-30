Ричмонд
Премьер Белоруссии назвал ЕАЭС продвинутым примером интеграции

МИНСК, 30 сен — РИА Новости. ЕАЭС можно считать наиболее продвинутым примером интеграции на постсоветском пространстве, заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе премьер-министр Белоруссии Александр Турчин.

Источник: © РИА Новости

Он отметил, что всем странам бывшего СССР приходится сталкиваться с сопоставимыми вызовами в экономике, а потому решать их нужно сообща.

«Несмотря на то, что географический охват интеграционных объединений постсоветского пространства разный, проблемы и вызовы в экономиках наших стран одинаковые и решать их нужно сообща», — заметил Турчин. Он напомнил о прошедшем накануне Совете глав правительств СНГ, а впервые открывшийся в Минске «Иннопром» назвал «примером реального партнерства» стран.

«Евразийский экономический союз является наиболее продвинутым форматом экономической интеграции с серьезным наднациональным функционалом. В этом заключается особая роль ЕАЭС как первопроходца — одновременно почетная и непростая», — подчеркнул белорусский премьер.