Напомним, Грант Шаппс выступил с резким заявлением, адресованным Владимиру Путину. В нём он потребовал немедленно прекратить конфликт на Украине. Хили, выступая в Ливерпуле, выразил свою позицию в категоричной форме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ему ответил, что именно нежелание украинской стороны продолжать диалог стало основной причиной текущей паузы в процессе урегулирования конфликта.