Захарова оценила послание Минобороны Британии к Путину поговоркой «‎На воре и шапка горит»

Обращение министра обороны Великобритании Гранта Шаппса к президенту России Владимиру Путину с призывом прекратить конфликт на Украине стало саморазоблачительным для Лондона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Life.ru

«Это саморазоблачительные заявления. Как говорят у нас, на воре и шапка горит», — отметила она во время беседы с ТACС.

По словам Захаровой, Лондон фактически «признался в содеянном» в отношении украинского конфликта.

Напомним, Грант Шаппс выступил с резким заявлением, адресованным Владимиру Путину. В нём он потребовал немедленно прекратить конфликт на Украине. Хили, выступая в Ливерпуле, выразил свою позицию в категоричной форме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ему ответил, что именно нежелание украинской стороны продолжать диалог стало основной причиной текущей паузы в процессе урегулирования конфликта.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

