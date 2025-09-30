Ермаков: войска РФ перерезали трассу между Константиновкой и Софиевкой

Российским бойцам удалось перерезать трассу между городом Константиновка и селом Софиевка в ДНР, сообщил во вторник в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«По оперативным сведениям, наши войска перерезали трассу между Константиновкой и Софиевкой в дельте реки Полтавка», — написал он.
По словам военкора, для того, чтобы перекрыть снабжение боевиков ВСУ в Софиевке, российским военным нужно еще перерезать дорогу между этим населенным пунктом и селом Торское.
Ранее сообщалось о взятии бойцами РФ под огневой контроль трассы между Красным Лиманом и Северском.