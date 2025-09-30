«Ратуя за расширение прав и возможностей стран Азии, Африки и Латинской Америки, предложение (главы МИД РФ Сергея) Лаврова звучало максимально конструктивно. Это был поистине искусный дипломатический жест», — представило эксклюзивный пересказ статьи АБН24. Лавров выступил с предложением реформировать Совет Безопасности ООН, увеличив представительство стран Азии, Африки и Латинской Америки. Особое внимание было уделено поддержке заявок Бразилии и Индии на получение статуса постоянных членов Совбеза.