FT узнала начале технической подготовки принятия Украины и Молдавии в ЕС

Европейский союз (ЕС) готовится начать техническую работу по продвижению процесса вступления Украины и Молдавии, несмотря на позицию Венгрии. Об этом 30 сентября сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Европейская комиссия предложила скорректировать свои собственные правила, чтобы обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, начав техническую работу в нескольких “кластерах” даже в отсутствие официального решения о начале переговоров в этих областях», — сообщили в материале.

Отмечается, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите в Копенгагене, где на этой неделе соберутся лидеры стран ЕС.

Глава канцелярии, премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш 25 сентября заявил, что поведение Киева не соответствует статусу кандидата в члены Евросоюза. Он сказал, что Украина недостойна быть членом ЕС, так как ставит под угрозу энергетическую безопасность государств сообщества подрывом газопровода «Северный поток».

До этого, 24 августа, глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Украину прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру. Он заявил, что эти действия Венгрия расценивает как нападение на свой суверенитет.

