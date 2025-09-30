FT узнала начале технической подготовки принятия Украины и Молдавии в ЕС

До этого, 24 августа, глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Украину прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру. Он заявил, что эти действия Венгрия расценивает как нападение на свой суверенитет.