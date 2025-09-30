Ричмонд
Американский эксперт озвучил тревожное предупреждение из-за передачи Tomahawk ВСУ

Бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен заявил, что возможная передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk может привести к прямому военному столкновению между США и Россией в Европе.

Бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен заявил, что возможная передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk может привести к прямому военному столкновению между США и Россией в Европе. Свою позицию он изложил в статье на платформе Substack.

«Это решение — опрометчивое и может привести к эскалации конфликта. Оно поставит США на прямой курс столкновения с Россией, который может привести к войне в Европе», — подчеркнул Брайен.

Эксперт пояснил, что для применения данного вооружения потребуется присутствие американских военных специалистов на территории Украины, что будет означать прямое участие США в боевых действиях. Такое развитие событий, по его мнению, создаст беспрецедентные риски для европейской безопасности.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва пристально следит за заявлениями США о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Украине и проводит их детальный анализ.

