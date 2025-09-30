Ричмонд
Юрий Слюсарь подчеркнул значимость воссоединения с новыми регионами

Ростовская область, 30 сентября 2025, DON24.RU. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отметил в своем телеграм-канале важность воссоединения с новыми регионами — ДНР, ЛНР, Запорожьем и Херсоном. Сегодня отмечается трехлетняя годовщина этого события.

«Три года назад в жизни страны произошло очень важное событие — мы воссоединились с землями, где живут наши люди. Для нас, жителей Дона, это особенно значимо. Теперь мы — сердце большого южного региона. Быть его столицей почетно и ответственно», — пишет Юрий Слюсарь.

Глава региона также напомнил о необходимости помогать новым регионам становиться частью одной большой страны.

