На выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске свердловская делегация договорилась о поставке техники из Беларуси. Обсуждения прошли с главой Администрации Президента Республики Беларусь Дмитрием Крутым и заместителем премьер-министра Беларуси Виктором Каранкевичем. Так, в Свердловскую область продолжатся поставки БЕЛАЗов для наших горно-металлургических предприятий.
— Средний Урал за девять месяцев 2025 года закупил порядка 80 единиц белорусской сельскохозяйственной техники, — сообщает губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Помимо этого, стороны договорились о поставках пассажирского транспорта, лифтового оборудования и коммунальных машин белорусского производства.
Еще уральский завод «Пневмостроймашина» продолжит сотрудничать с БЕЛАЗом в производстве гидравлических насосов. Продукция завода была представлена на выставке.
У Екатеринбурга появился город-побратим. Во время поездки соответствующее соглашение было подписано с Гомелем. Это значит, что города будут проводить совместные мероприятия и укреплять сотрудничество.