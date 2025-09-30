Ричмонд
Свердловская делегация договорилась о поставке техники из Беларуси

Свердловская область договорилась с Беларусью о поставке техники.

Источник: telegram-канал губернатора Свердловской области Дениса Паслера

На выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске свердловская делегация договорилась о поставке техники из Беларуси. Обсуждения прошли с главой Администрации Президента Республики Беларусь Дмитрием Крутым и заместителем премьер-министра Беларуси Виктором Каранкевичем. Так, в Свердловскую область продолжатся поставки БЕЛАЗов для наших горно-металлургических предприятий.

— Средний Урал за девять месяцев 2025 года закупил порядка 80 единиц белорусской сельскохозяйственной техники, — сообщает губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Помимо этого, стороны договорились о поставках пассажирского транспорта, лифтового оборудования и коммунальных машин белорусского производства.

Еще уральский завод «Пневмостроймашина» продолжит сотрудничать с БЕЛАЗом в производстве гидравлических насосов. Продукция завода была представлена на выставке.

У Екатеринбурга появился город-побратим. Во время поездки соответствующее соглашение было подписано с Гомелем. Это значит, что города будут проводить совместные мероприятия и укреплять сотрудничество.