Президент Польши предложил увеличить срок пребывания в стране для гражданства

Президент Польши Кароль Навроцкий подготовил законопроект, в соответствии с которым предлагается повысить до 10 лет минимальный срок проживания в стране, необходимый для получения гражданства.
Необходимый для получения гражданства срок проживания, в соответствии с польским законодательством, составляет 3 года.
Законопроект был подан в Сейм для рассмотрения.
