Атомное взаимопонимание: где будет вторая АЭС

Насчет строительства новой АЭС в Беларуси президент Лукашенко сказал следующее: «У нас нет вопросов, кто будет строить эту станцию. Мы будем ее строить вместе с россиянами. Потому что они научили нас это делать. И уже мы по просьбе “Росатома” кое-где в отдельных государствах участвуем в строительстве подобных станций».