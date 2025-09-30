Атомное взаимопонимание: где будет вторая АЭС

На Глобальном атомном форуме в Москве президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вместе с российскими партнерами в стране создали самую современную и красивую АЭС. В повестке дня уже строительство новой АЭС в Беларуси, которое белорусский лидер обсудил с президентом России Владимиром Путиным.
Ядерная держава
Как известно, белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт построена по российскому проекту «АЭС-2006», который относится к эволюционным проектам АЭС с водо-водяными реакторами третьего поколения повышенной безопасности.
Они имеют улучшенные технико-экономические показатели. Главная их особенность — уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности. В ходе проходившего на территории ВДНХ форума Лукашенко поблагодарил Путина за то, что в Беларуси была построена АЭС, а белорусские специалисты получили уникальный опыт.
Насчет строительства новой АЭС в Беларуси президент Лукашенко сказал следующее: «У нас нет вопросов, кто будет строить эту станцию. Мы будем ее строить вместе с россиянами. Потому что они научили нас это делать. И уже мы по просьбе “Росатома” кое-где в отдельных государствах участвуем в строительстве подобных станций».
Это заверение было произнесено на фоне грядущих переговоров с президентом России Путиным о строительстве второй белорусской АЭС. Если быть более точным, то в Островце речь идет о строительстве третьего энергоблока для уже функционирующей Островецкой АЭС.
Если же будет принято решение строить в Могилевской области, то это будет новая двублочная станция. Решение все еще остается интригой.
Лично у меня есть некие колебания по поводу того, где строить. Или третий блок при нынешней станции в Островце. Или на востоке разместить его.
Глава государства пояснил, в чем состоит дилемма: «Специалисты и правительство предлагают третий блок строить рядом — это будет дешевле. С другой стороны, когда строится такой объект, это дает развитие целому региону. Поэтому у меня есть легкие колебания. Мы можем и там, и там строить. Думаю, мы определимся в ближайшее время».
О том, что вторая АЭС в Беларуси может появиться южнее Могилева, заявил сам президент страны Александр Лукашенко во время общения с трудовым коллективом МАЗа. Кстати, он рассчитывает и на возобновление работы по ядерному центру в Беларуси, о чем ранее было заявлено в ходе форума в Москве.
В целом, лейтмотив выступлений белорусского президента по атомной тематике включал признание и признательность России, благодаря которой Беларусь стала ядерной державой, имеющей доступ к недорогой электроэнергии.
Совершить рывок
Мировая атомная неделя, на которую в Москву приехали более 20 тысяч гостей из 118 стран, продемонстрировала безоговорочное российское лидерство в мире. В центре дискуссий было развитие атомных технологий на ближайшие 100 лет, а это и есть уже законтрактованная перспектива российской атомной энергетики, успешно экспортирующей технологии.
Не без гордости можно сказать, что только Россия сегодня обладает компетенциями во всей технологической цепочке атомной энергетики. АЭС российского дизайна являются самыми востребованными в мире. Мы развиваем проекты малых наземных и плавучих АЭС, совсем скоро будем производить их серийно.
Российский президент объяснил лидерство России следующим образом: «Во-первых, мы строго выполняем контрактные обязательства. Во-вторых, мы отвергаем так называемый технологический колониализм, то есть не ставим партнеров в зависимость от наших технологических решений. Напротив, мы делимся опытом, знаниями, помогаем нашим партнерам совершить рывок, вывести экономику на новый уровень, повысить качество жизни».
Как сказал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, за последние несколько лет стало очевидным, что атомная энергетика — безальтернативная часть будущего энергетического баланса. В силу ее устойчивости, стабильности, предсказуемости, длительных сроков эксплуатации объектов и в силу комплексности положительного влияния на экономику и на технологический ландшафт все больше и больше стран выбирают атомную энергетику как путь развития.
Атомная энергетика дает импульс для развития целого ряда смежных технологий. Но это требует осмысления. Сами по себе технологии не улучшают жизнь. Нужно изменение подходов, нужна новая идеология, философия равного доступа к современным результатам технологического прогресса, заключил Лихачев.
На полях Мировой атомной недели было подписано около 50 соглашений. По сообщению портала «Страна Росатом», Иран готов построить с «Росатомом» четыре блока большой мощности и подписал меморандум о сооружении АЭС малой мощности.
С Мьянмой подписали соглашение о следующих шагах по проекту сооружения атомной станции. С Узбекистаном подписан ряд договоров о сооружении первого в мире энергокомплекса большой и малой мощности и обеспечении его топливом.
Россия и Эфиопия также согласовали план действий по проекту сооружения АЭС. Очевидно, что Беларусь в ряду наиболее продвинутых партнеров «Росатома», с которым на полях атомной недели достигнуто соглашение о реализации совместной программы «Новая силовая электроника».
Плюс — аддитивные технологии
Соглашение между АО «НИИ НПО “ЛУЧ”, ООО “РусатомБел” и ОАО “ИНТЕГРАЛ” предусматривает сотрудничество по нескольким направлениям. Они включают создание научно-технологической базы и компетенций выращивания монокристаллов карбида кремния.
Речь идет об организации производства пластин монокристаллического карбида кремния, создании эпитаксиальных структур на подложках карбида кремния, разработке и освоении технологического процесса изготовления силовых приборов.
В смежных областях реализуются проекты, связанные с накопителями энергии, композитами, цифровыми решениями, редкоземельными металлами, подготовкой кадров.
Каковы смежные области атомной энергетики в целом, показала деловая программа Мировой атомной недели, проходившей с 25 по 28 сентября и приуроченной к 80-летию атомной промышленности России. Форум был организован госкорпорацией «Росатом».
Названия тематических площадок говорят сами за себя: «Доступная чистая энергия», «Промышленные инновации: усовершенствуем производство», «Экология: сделаем планету чище», «Передовая медицина: на страже здоровья людей», «Цифровой прорыв», «Мобильность: логистика без границ», «Комфортная среда», «Наука и образование» «Композиты без границ».
Так формируется облик нового технологического уклада — под знаком энергоемкости и энергоэффективности, которые, кстати, олицетворяет и атомная энергетика Беларуси, где госкорпорация «Росатом» открыла центр аддитивных технологий в рамках международной промышленной выставки «Иннопром. Беларусь».
Проект реализован как совместное предприятие госкорпорации «Росатом» и белорусской компании Н-Holding («Горизонт»). Это первый зарубежный центр аддитивных технологий (ЦАТ), созданный при содействии специалистов «Росатома».
Уникальность центра в том, что он оснащен двумя машинами, печатающими металлом по технологии селективного лазерного сплавления (selective laser melting — SLM). Кроме того, ЦАТ располагает российской установкой для печати песчано-полимерных форм для литья, а также 3D-сканером, разработанным технологическим партнером «Росатома».
Возможность 3D-сканирования в сочетании с трехмерной печатью позволяет реализовать комплексный подход от изготовления изделий по модели заказчика до реверс-инжиниринга.
В год белорусский ЦАТ сможет производить до 1,5 тонны изделий из различных металлов, до 3 тонн песчано-полимерных форм и до 100 килограммов изделий из инженерных пластмасс в год. Так под знаком энергоэффективности союзные инвестиции прирастают инновациями.