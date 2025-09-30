Омскому губернатору будут предлагать кандидатов в мэры и глав районов

Напомним, что на прошлой неделе Омский городской Совет принял изменения в нормативный акт, устанавливающий порядок избрания мэра города. Теперь депутатам предстоит утверждать главу города из числа кандидатов, предложенных губернатором. Ранее перед депутатским голосованием кандидаты проходили отбор в конкурсной комиссии, половина которой, впрочем, тоже назначалась губернатором.