Омскому губернатору будут предлагать кандидатов в мэры и глав районов

Накануне, 29 сентября 2025 года, опубликован указ за подписью главы региона Виталия Хоценко «Об утверждении порядка внесения губернатору Омской области и рассмотрения губернатором предложений о кандидатурах на должность главы муниципального образования».
Как указывается в документе, предложения о кандидатурах губернатору вправе вносить следующие субъекты: политические партии, допущенные к выборам в Госдуму и Заксобрание Омской области, ассоциация «Совет муниципальных образований Омской области», ассоциация «Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления» и Общественная палата Омской области.
При этом каждый из субъектов вправе вносить губернатору предложения не более чем о двух кандидатурах.
Среди прочей информации, требуемой от выдвиженцев, перечисляются: наличие или отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство, судимости, статуса иностранного агента, счетов и вкладов в иностранных банках, ограничений права быть избранным.
Отмечается, что по итогам рассмотрения предложений губернатор должен выбрать не менее двух кандидатов на должность главы муниципального образования. Далее между ними выбор сделают депутаты местного совета.
Добавим, что данный порядок предложения кандидатур распространится не только на глав районов, но и на выборы мэра Омска.
Напомним, что на прошлой неделе Омский городской Совет принял изменения в нормативный акт, устанавливающий порядок избрания мэра города. Теперь депутатам предстоит утверждать главу города из числа кандидатов, предложенных губернатором. Ранее перед депутатским голосованием кандидаты проходили отбор в конкурсной комиссии, половина которой, впрочем, тоже назначалась губернатором.