Демешин заручился поддержкой Патрушева в вопросах агропрома и экологии

В числе других тем встречи — развитие системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В регионе планируется возведение трёх крупных объектов инфраструктуры. Эта работа интегрирована в национальные проекты, включая «Экологию» и «Экологическое благополучие». Только в прошлом году на лесовосстановление и формирование системы утилизации отходов в крае было направлено свыше 780 миллионов рублей.