Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провёл рабочую встречу с заместителем председателя Правительства России Дмитрием Патрушевым. Разговор был сосредоточен на вопросах экологии, защиты населения от паводков и развитии агропромышленного комплекса региона.
Первым в ходе беседы стороны обсудили ход уборочной кампании. В 2025 году посевная площадь в крае составила 60,4 тысячи гектаров, что почти на 4% превышает прошлогодний показатель. Для успешного завершения работ сельхозпредприятия обеспечиваются материально-техническими ресурсами.
«Наличие современных механизмов и техники становится залогом стабильных урожаев и дальнейшего развития отрасли», — отметил Патрушев.
Отдельное внимание губернатор и вице-премьер уделили теме защиты населения от паводков. В Хабаровске завершено строительство дамбы Южного округа протяжённостью 5,5 километра. Сооружение призвано защитить территорию, где проживает около 200 тысяч человек.
«Перед нами стоит задача не только обеспечить безопасность, но и создать для хабаровчан комфортную общественную зону. Проект предусматривает освещение, зоны отдыха, доступную среду, тематические площадки и видовые точки», — подчеркнул Демешин.
Также губернатор и вице-премьер рассмотрели ход строительства комплекса гидротехнических сооружений в Комсомольске-на-Амуре. Работы ведутся поэтапно вдоль берега Амура и его притоков, общая протяжённость защитных линий превысит 28 километров.
В числе других тем встречи — развитие системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В регионе планируется возведение трёх крупных объектов инфраструктуры. Эта работа интегрирована в национальные проекты, включая «Экологию» и «Экологическое благополучие». Только в прошлом году на лесовосстановление и формирование системы утилизации отходов в крае было направлено свыше 780 миллионов рублей.
Как неоднократно отмечали эксперты, последовательный диалог губернатора с первыми лицами правительства позволяет ставить задачи и добиваться поддержки федерального центра. Регион сохраняет статус территории, к которой приковано внимание высокопоставленных представителей Москвы. Благодаря этому удаётся продвигать важные для жителей инициативы и обеспечивать участие федеральных ресурсов в их реализации.