Состоявшаяся на прошлой неделе сессия Генассамблеи ООН вызвала широкий общественный резонанс. Москва тихо преподнесла сюрприз Токио, пока весь мир следил за громкими заявлениями президента США Дональда Трампа. Об этом пишет «АБН24» со ссылкой на Baijiahao.
Отмечается, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил вариант реформирования Совбеза ООН при помощи увеличения представительства Азии, Африки и Латинской Америки. Российская сторона также поддержала заявки Бразилии и Индии, которые претендуют на статус постоянных членов Совбеза ООН.
Сообщается, что предложения главы российского внешнеполитического ведомства вызвали негодование в Японии, которая также пытается получить место постоянного члена Совбеза ООН, однако предложенный вариант реформы фактически закрывает Токио такую возможность.
«Предложение Лаврова звучало максимально конструктивно. Это был поистине искусный дипломатический жест. Мечты Японии стать постоянным членом СБ ООН так и останутся мечтами», — сказано в публикации.
Напомним, Лавров заявил о необходимости реформировать Совет безопасности ООН, отметив, что Индия и Бразилия давно заслужили постоянное членство в Совбезе.