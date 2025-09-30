Ричмонд
«На воре и шапка горит»: Захарова ответила на призыв Великобритании по Украине

Великобритания разоблачила саму себя, призвав завершить конфликт на Украине. Об этом во вторник, 30 сентября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что британский экс-премьер Борис Джонсон отговорил Киев от участия в процессе переговоров по мирному урегулированию.

Захарова назвала «криком отчаяния» последние высказывания министра обороны Великобритании Джона Хили по спецоперации.

— Вы знаете, я думаю, что это саморазоблачительные заявления. Как говорят у нас, на воре и шапка горит. Мне кажется, это тот самый случай, когда официальный Лондон буквально признался в содеянном. И я не побоюсь этого слова и употреблю его — преступлении, — отметила дипломат в беседе с ТАСС.

Днем ранее глава британского Министерства обороны Джон Хили обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом завершить украинский конфликт.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сообщил, что Россия все еще готова к переговорам по устранению первопричин украинского конфликта. Дипломат добавил, что Москва с начала специальной военной операции не закрывала возможности для дипломатического урегулирования.

