Великобритания разоблачила саму себя, призвав завершить конфликт на Украине. Об этом во вторник, 30 сентября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат напомнила, что британский экс-премьер Борис Джонсон отговорил Киев от участия в процессе переговоров по мирному урегулированию.
Захарова назвала «криком отчаяния» последние высказывания министра обороны Великобритании Джона Хили по спецоперации.
— Вы знаете, я думаю, что это саморазоблачительные заявления. Как говорят у нас, на воре и шапка горит. Мне кажется, это тот самый случай, когда официальный Лондон буквально признался в содеянном. И я не побоюсь этого слова и употреблю его — преступлении, — отметила дипломат в беседе с ТАСС.
Днем ранее глава британского Министерства обороны Джон Хили обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом завершить украинский конфликт.
До этого глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сообщил, что Россия все еще готова к переговорам по устранению первопричин украинского конфликта. Дипломат добавил, что Москва с начала специальной военной операции не закрывала возможности для дипломатического урегулирования.