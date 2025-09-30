В Татарстане одобрили законопроект о выдаче компенсации вместо земли

В Татарстане одобрили законопроект, который дает многодетным семьям Казани и Набережных Челнов возможность выбирать между земельным участком и денежным эквивалентом. Депутат Госдумы Айдар Метшин назвал эту инициативу обоснованной и подчеркнул, что обеспечение участков инфраструктурой в крупных городах остается сложной задачей.
По словам Метшина, различные жизненные обстоятельства требуют разных подходов, поэтому быстрое получение средств может быть особенно актуальным для многих семей. Спикер отметил, что эта инициатива является важным шагом в поддержке семей в Татарстане.
Депутат добавил, что найти достаточное количество участков и обеспечить инфраструктурой в крупных городах — задача непростая и требует значительных ресурсов. Денежная выплата позволяет оперативно поддержать семьи, не дожидаясь решения инфраструктурных проблем.
Метшин напомнил, что аналогичный опыт уже успешно реализован в ряде регионов России. В республике программа предоставления земельных участков многодетным семьям действует с конца 2012 года. Право на участок получают семьи с тремя и более детьми, проживающие в своем муниципалитете не менее пяти лет и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. За это время заявки на землю подали более 72 тысяч семей.
Однако в Казани и Набережных Челнах ситуация остается сложной. В этих городах насчитывается 8 518 и 5 304 многодетных семей, которые еще не получили земельные участки. Власти ищут решения, и одной из них стала денежная компенсация, предусмотренная новым законопроектом.
Напомним, в Татарстане 24 многодетные семьи получат новое жилье. На эти цели выделено 263 миллиона рублей.