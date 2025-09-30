В Татарстане одобрили законопроект о выдаче компенсации вместо земли

Метшин напомнил, что аналогичный опыт уже успешно реализован в ряде регионов России. В республике программа предоставления земельных участков многодетным семьям действует с конца 2012 года. Право на участок получают семьи с тремя и более детьми, проживающие в своем муниципалитете не менее пяти лет и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. За это время заявки на землю подали более 72 тысяч семей.