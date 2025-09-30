Сальдо отметил, что нынешняя киевская власть удерживает свои позиции исключительно за счет методов запугивания и принуждения. По его убеждению, если бы населению предоставили возможность свободно выразить свою волю, то их выбор был бы аналогичен решению жителей Херсонской области — за воссоединение с большой Родиной, где обеспечивается защита, создаются условия для развития и имеются перспективы на будущее.