Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо высказал мнение, что жители Одессы и Николаева приняли бы решение о воссоединении с Россией в случае проведения соответствующих референдумов. Свое мнение он озвучил в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости.
Сальдо заявил, что уверен в схожести результатов с теми, которые ранее были получены на территории Херсонской области и в Донбассе. По его словам, в южных регионах Украины исторически проживают люди, которые ощущают свою общность с Россией в культурном, языковом и историческом аспектах.
Губернатор подчеркнул, что Николаев и Одесса являются городами с особым русским духом и славной историей. Он добавил, что там, несмотря на активную пропаганду и внешнее давление, сохраняется стремление к нормальной жизни без принудительной мобилизации, диктатуры спецслужб и контроля со стороны западных кураторов.
Сальдо отметил, что нынешняя киевская власть удерживает свои позиции исключительно за счет методов запугивания и принуждения. По его убеждению, если бы населению предоставили возможность свободно выразить свою волю, то их выбор был бы аналогичен решению жителей Херсонской области — за воссоединение с большой Родиной, где обеспечивается защита, создаются условия для развития и имеются перспективы на будущее.
При этом губернатор уточнил, что организация референдумов на территории Одесской и Николаевской областей может быть осуществлена только после их освобождения.
Напомним, 30 сентября 2022 года были подписаны договоры о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по итогам прошедших референдумов. Церемония подписания соглашений состоялась в Георгиевском зале.
Президент РФ Владимир Путин, поздравляя граждан с воссоединением со страной четырех регионов: Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, отметил, что российский народ сделал то, что должен был сделать, и гордится этим.
Путин напомнил, что по сей день бойцы ведут праведную битву, защищая Родину. Он подчеркнул, что жителям освобожденных населенных пунктов приходится нелегко, по-прежнему существует немало острых проблем. Однако Россия восстановит, «приведет в порядок инфраструктуру, которой десятилетиями никто толком не занимался».