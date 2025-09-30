Травников подписал постановление об осеннем призыве в Новосибирской области

В Новосибирской области с 1 октября по 31 декабря будет проходить осенний призыв. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Травников. Документ также утверждает создание призывной комиссии Новосибирской области, призывных комиссий муниципальных районов и городских округов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
— В соответствии с действующей редакцией Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе, — добавили в пресс-службе.
Глав районов и округов попросили предоставить призывным комиссиям помещения и оборудованные территории, медикаменты, инструментарий, транспорт и хозяйственное имущество, а также привлечь необходимых врачей и другой персонал.