Депутаты Башкирии поддержали льготы для «детей войны»

Напомним, в настоящее время в Башкирии проживает более 113 тысяч детей войны — граждан, родившихся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. Для них предусмотрена единовременная выплата, а также внеочередное оказание медицинских услуг в рамках программы госгарантий и путевки в организации стационарного соцобслуживания.