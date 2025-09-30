Ричмонд
Депутаты Башкирии поддержали льготы для «детей войны»

Госсобрание Башкирии приняло в первом чтении закон, предусматривающий расширение перечня льгот для отдельных категорий граждан, в частности, «детей войны». Согласно новому проекту, граждане смогут получать госуслуги вне очереди в многофункциональных центрах республики.

Источник: Башинформ

По словам председателя башкирского парламента Константина Толкачёва, во многих странах мира в ряде российских регионов существует практика приоритетного обслуживания социально уязвимых групп населения, включая пожилых людей и участников боевых действий. Льгота в виде внеочередного предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечит гражданам беспрепятственный доступ к необходимым сервисам и упростит пожилым людям бюрократические процедуры, отметил Константин Толкачёв.

Принятое решение является частью комплекса мер по улучшению качества жизни старшего поколения и демонстрирует заботу властей региона о гражданах, родившихся в сложное послевоенное время. Законотворческая инициатива направлена на повышение уровня комфорта и доступности социальных сервисов для представителей поколения, пережившего Великую Отечественную войну.

Напомним, в настоящее время в Башкирии проживает более 113 тысяч детей войны — граждан, родившихся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. Для них предусмотрена единовременная выплата, а также внеочередное оказание медицинских услуг в рамках программы госгарантий и путевки в организации стационарного соцобслуживания.