Судьбы Приднестровья и Абхазии во многом схожи, заявил глава ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский направил президенту Абхазии Бадре Гунбе поздравление по случаю Дня Победы и Независимости Республики, отметив схожие судьбы двух республик, сообщила пресс-служба главы ПМР.

Источник: © РИА Новости

«От имени Приднестровской Молдавской Республики поздравляю Вас и весь братский абхазский народ с Днем Победы и Независимости Республики Абхазия. Судьбы наших государств во многом схожи. Пережив тяжелые последствия распада Советского Союза и агрессию националистических сил, стремившихся лишить нас языка, культуры и права жить на родной земле, мы сплотились, выдержали суровые испытания и одержали победу», — говорится в поздравлении.

Отмечается, что за прошедшие годы Республика Абхазия уверенно утвердила свой государственный статус, последовательно укрепляя экономику, правовые институты и международные связи.

«Приднестровье высоко ценит устойчивое и плодотворное сотрудничество с Абхазией, основанное на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов. Уверен, что наши страны и впредь будут активно взаимодействовать, укрепляя двусторонние связи во благо наших народов», — подчеркнул Красносельский.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.